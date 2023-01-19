В Самаре под комплексную застройку отдадут четыре участка в Промышленном районе

В рамках проекта старые дома отправят под снос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары запланировали реализацию проекта КРТ в Промышленном районе. Под комплексную застройку отдадут четыре площадки общей площадью 26,03 Га. Информация отражена в постановлении мэрии.

Согласно документации, один из участков расположен в границах улиц Свободы, Калинина, Ново-Вокзального тупика и Томашевского переулка. Площадь – 4,01 Га. Еще одна площадка площадью 7,28 Га находится в границах улицы Вольской, переулка Павлова, улиц Свободы и Воронежской.

В списке также значится территория площадью 8,55 Га в границах улиц Воронежской, Свободы, Краснодонской, Театрального проезда. Четвертая площадка находится в пределах проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Вольской и Калинина. Ее площадь составляет 6,19 Га.

В рамках проекта старые дома и другие постройки, расположенные на указанных территориях, будут снесены. На выполнение всех обязательств отведено семь лет.

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