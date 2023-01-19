В Самаре менеджер по продажам может зарабатывать до 145 тысяч рублей

Специалисты рассказали о зарплатном максимуме в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько может заработать менеджер по продажам. Аналитики изучили предложения и ожидания претендентов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, доход менеджера по продажам в областной столице может достигать 145 тысяч рублей. В Москве зарплатный максимум составляет 250 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 210 тысяч рублей. Средняя зарплата специалиста в Самаре – 85 тысяч рублей. На самый высокий доход в городе могут рассчитывать соискатели с высшим образованием и опытом работы от 2-х лет.

На зарплату от 57 до 100 тысяч рублей могут претендовать работники со знанием методов продаж и переговорными навыками. От 35 до 45 тысяч рублей будут зарабатывать сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование и владеющие навыком деловой переписки.

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