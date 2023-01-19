Психотерапевт рассказала, что мужчины, берущие у женщин деньги, тяжелее переносят болезни

Мужчина, который легко берет деньги у женщин, тяжелее переносит ОРЗ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая рассказала, какие привычки мужчин делают их более восприимчивыми к простудным и инфекционным заболеваниями. По ее словам, чаще всего вирусы подкашивают представителей сильного пола, которые легко берут деньги у женщин или впадают в детство.

- Мужчина, который легко берет деньги у женщин, тяжелее переносит ОРЗ. Чаще всего болеют «раскисающие» мужчины, которые не чувствуют своей харизмы, силы, не хотят ничего менять, - рассказала Наталья Толстая в интервью ФАН.

По мнению врача-психотерапевта, другими причинами высокой заболеваемости среди мужчин могут быть недостаточная сила воли, боязнь ответственности, закрытие от стресса (впадение в детское состояние). Кроме того, представители сильного пола нередко пропускают прием лекарств (женщины в этом плане более ответственны), что приводит к нарушению лечения. Тем самым увеличивается время выздоровления.

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