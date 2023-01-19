Самарцы пожаловались на чрезмерное использование реагентов

От реагентов страдает обувь не только горожан, но и их питомцев / Фото: samara.dtp.official

Жители Самары пожаловались на чрезмерное использование реагентов на тротуарах. Во-первых, противоголедные материалы превращают снег в грязную кашу, которую подолгу никто не убирает, а во-вторых, они портят обувь.

- Самару засыпали солью. Это просто ужас! Ходить приходится по «каше». Вчера гуляла с собакой. Она была в специальной обуви, которую всю разъело. Видимо, легче насыпать тонну соли, а не убрать все вовремя и нормально, - пожаловалась одна из жительниц Самары в соцсетях.

Горожане разделились на два лагеря. Одни считают, что реагентов на тротуарах слишком много, что они портят обувь и, вообще, наносят вред экологии. По их мнению, в Самаре сейчас не так много снега, чтобы из раза в раз посыпать пешеходные дорожки противогололедными материалами. Другие, наоборот, считают, что в реагентах нет ничего страшного, что их количество не чрезмерно. Они отмечают, что лучше с ними, чем без, ведь в последние дни на тротуарах довольно скользко.

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