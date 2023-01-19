В Самарской области завершили самые трудоемкие работы по модернизации источника в Ташле

Глава региона поставил задачу по возможности ускорить сроки проведения работ на территории комплекса. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Самарской области

В Самарской области продолжается модернизация и благоустройство источника в селе Ташла. На данный момент специалисты завершили самые трудоемкие работы.

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями органов исполнительной власти и обсудил развитие и благоустройство Ташлинского туристско-рекреационного центра. Одним из важных вопросов стала модернизация источника и прилегающей территории.

- За последний год проведена большая, серьезная работа, и мы, конечно, должны двигаться дальше, несмотря на все существующие сегодня сложности. Мы обязаны сделать все, чтобы это святое место стало по-настоящему комфортным, удобным для паломников, для туристов, и в первую очередь - для местных жителей, - отметил Дмитрий Азаров.

Модернизация объекта имеет не только духовную ценность, но и способствует развитию туризма в регионе. В 2023 году специалисты планируют продолжить благоустройство территории, приступить к улучшению сквера у купели, установить освещение и обустроить пешеходные маршруты и парковки. На данном этапе достигнута главная цель – спасен источник.

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