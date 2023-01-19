В Самаре планируют расселить 105 жилых объектов в зоне строительства метро

Жители получат новое жилье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели совещание, на котором обсудили вопросы расселения граждан из домов, попавших в зону строительства метро. В областной столице планируют расселить 105 жилых объектов.

По сообщению пресс-службы правительства региона, законодательство предусмотрело разные механизмы, при которых собственники получат денежную компенсацию на основе расчета рыночной стоимости их жилья. Некоторые квартиры оказались нестандартными, поэтому для них найти аналог было сложнее. Правительство региона предусмотрело два новых закона, способных оказать помощь и защитить граждан, попавших под расселение.

Первый закон приняли в интересах собственников, имеющих единственное жилье. Горожане получат выплату, чтобы приобрести квартиру взамен изъятой. Второй закон защищает права граждан, живущих в неприватизированных квартирах. Каждая семья получит изолированную квартиру.

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