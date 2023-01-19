Деревянный дом загорелся на ул. Арцыбушевской в Самаре 19 января 2023 года

Пламя охватило вход в одноэтажный дом Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Днем в четверг, 19 января 2023 года, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. На улице Арцыбушевской, 110 загорелся деревянный одноэтажный дом. Читатели «КП-Самара» поделились фото с места происшествия.

По словам очевидцев, сначала они увидели, как из-под крыши здания стали вырываться клубы дыма. Потом показался и огонь – он охватил вход. Они опасаются, что пламя может перескочить и на соседний дом – они стоят вплотную друг к другу.

В МЧС сообщили, что в здании никто не живет Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 15:46. Пожар произошел в нежилом доме. Площадь возгорания составляет 60 кв. м. На месте работают 85 человек и 25 единиц техники. По словам местных жителей, пожарные машины почти полностью перекрыли проезжую часть улицы Арцыбушевской.

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