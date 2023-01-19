В Самарской области за неделю подорожали свежие огурцы

Гражданам рассказали о повышении цен на ряд товаров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалисты отследили изменение цен за прошедшую неделю. Оказалось, в регионе подорожали свежие огурцы и капуста.

По информации Самарастата, изменение потребительских цен отслеживали с 10 по 16 января 2023 года. Цена на свежие огурцы повысилась более чем на 6% - 192,13 рубля за килограмм. Также цены взлетели на белокочанную капусту – 20,91 рублей за килограмм. Более чем на 2% подорожали бананы, и более чем на 1% - морковь.

Несмотря на это, цены на некоторые продукты снизились: помидоры – на 1,75%; шлифованный рис – более 2%; сахар-песок – 1,2%.

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