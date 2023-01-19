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НовостиОбщество19 января 2023 13:30

В Самарской области молодые предприниматели смогут получить гранты до 500 тысяч рублей

В регионе вновь состоится конкурс
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Предприниматели смогут поучаствовать в конкурсе и получить гранты. Фото: пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Предприниматели смогут поучаствовать в конкурсе и получить гранты. Фото: пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

В Самарской области вновь проведут конкурс грантов для молодых предпринимателей. Еще больше граждан смогут получить безвозмездную финансовую поддержку.

В регионе продолжают реализовывать национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Впервые конкурс провели в прошлом году. В этом году планируют увеличить грантовый фонд и число получателей субсидий. Участники конкурса смогут не только получить средства для развития своего дела, но и пройти бесплатное обучение по основам ведения предпринимательской деятельности. Программу проведут в Самаре и Тольятти. Образовательная часть станет обязательным условием участия в конкурсе.

Получить грант смогут предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет. Победители смогут потратить средства на аренду или ремонт помещения, реализацию проектов, получение оборудования и много другое.

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