Еще в 7 населенных пунктах Самарской области появилось освещение

Специалисты отремонтируют 79 дорожных объектов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Еще в 7 населенных пунктах появилось освещение и обустроенные тротуары.
По информации пресс-службы правительства региона, после обновления автодороги «Похвистнево – Сосновка» - Урал освещение появится сразу в 3 населенных пунктах: поселке Лесной, селе Большое Микушкино и Малое Микушкино. Помимо этого, специалисты проведут капитальные ремонт в селе Воскресенка и приступят к масштабным работам на трассе в Кошкинском районе. Благодаря ремонту, освещение и тротуары обустроят в деревне новое Фейзуллово.
В 2023 году к нормативному состоянию хотят привести 79 дорожных объектов. В Самаре отремонтируют 45,53 км улиц, а в Тольятти – 11,75 км.
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