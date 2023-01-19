Еще в 7 населенных пунктах Самарской области появилось освещение

Специалисты отремонтируют 79 дорожных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Еще в 7 населенных пунктах появилось освещение и обустроенные тротуары.

По информации пресс-службы правительства региона, после обновления автодороги «Похвистнево – Сосновка» - Урал освещение появится сразу в 3 населенных пунктах: поселке Лесной, селе Большое Микушкино и Малое Микушкино. Помимо этого, специалисты проведут капитальные ремонт в селе Воскресенка и приступят к масштабным работам на трассе в Кошкинском районе. Благодаря ремонту, освещение и тротуары обустроят в деревне новое Фейзуллово.

В 2023 году к нормативному состоянию хотят привести 79 дорожных объектов. В Самаре отремонтируют 45,53 км улиц, а в Тольятти – 11,75 км.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.