В Самарской области начали разрабатывать паспорт проекта межвузовского кампуса

Специалисты разработают паспорт проекта. Фото: предоставлено пресс-службой правительства региона

В Самарской области провели стратегическую сессию, на которой обсудили реализацию масштабного проекта по создаю межвузовского кампуса международного уровня. В регионе приступили к созданию паспорта федерального проекта.

Строительство кампуса ведут в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Проект признали одним из лучших в стране и присудили победу на федеральном конкурсе. Регион получил софинансирование из федерального бюджета. К реализации проекта также привлекли сильных партнеров. В Самаре обсудили развитие территории у кампуса и открытие школы программирования от Сбера – «Школа 21», также резидентом кампуса станет центр для одаренных детей «Вега». Специалисты создадут цепочку образования на базе кампуса.

Работы по строительству начнут в 2024 году, кампус введут в эксплуатацию в 2026 году. Команда региона под руководством губернатора Дмитрия Азарова долгое время разрабатывала проект развития целого микрорайона у стадиона «Солидарность Самара Арена». Реализация проекта продолжится в рамках нацпроекта, также будет сформирован паспорт с контрольными точками результатов и сроков.

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