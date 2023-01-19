В Самарской области сотрудники пансионата обворовали ветеранов труда

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники пансионата для ветеранов труда похитили деньги инвалидов и пожилых людей. Горожане проживали в учреждении.

По информации прокуратуры Самарской области, в регионе продолжают обеспечивать защиту социально-уязвимой категории жителей. Проверка показала, что в государственном учреждении должностные лица обворовывали пенсионеров и инвалидов. Сотрудники ведомства устанавливают точную сумму ущерба, причиненного потерпевшим.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о краже с банковских карт. Ход расследования дела взяли под контроль.

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