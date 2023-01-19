В Самарской области рассказали, сколько человек смогли подключиться к газопроводу в прошлом году

Гражданам могут помочь с оборудованием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в прошлом году около 10,5 тысяч заявок поступило от жителей, желающий подключиться к газу. Работы выполнена для 4,6 тысяч человек.

По информации пресс-службы правительства региона, более 2,5 тысяч человек провели необходимые внутридомовые работы в прошлом году и уже пользуются газом. Специалисты продолжают прием заявок. В регионе спроектировали более 400 внутрипоселковых газопроводов. До конца января 2023 года в губернии будут обновлены планы-графики с данным по подключению конкретных улиц.

Чтобы подключиться к газопроводу, жители могут бесплатно подать заявку. Льготные категории граждан получат дополнительное финансирование по подключению оборудования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.