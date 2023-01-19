В Самаре отмечают рост спроса на зимнюю одежду и инвентарь

Горожане продолжают покупать теплые вещи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты отметили рост спроса на товары для зимнего пикника. Горожане продолжают закупаться теплыми вещами и инвентарем.

По информации авито, шапку стали покупать чаще на 54%, а продажа варежек в декабре и январе выросла на 50%. Средняя цена аксессуаров в городе составила за 1220 рублей. Также в первом месяце года вырос спрос на покупку горнолыжные костюмы на 4%. В среднем его можно купить за 6380 рублей. Помимо этого, пользователи стали активно покупать термобелье.

Также самарцы спасались от холода при помощи пледов. Их продажи выросли на 81%.

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