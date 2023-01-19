Россияне оформили льготную ипотеку в Сбере на 1 трлн рублей

Жилье приобрели почти 250 тысяч человек. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки в 2022 году. По данным Домклик, в прошлом году новое жилье с помощью ипотечных госпрограмм приобрели почти 250 тысяч человек.

- В прошлом году четверть миллиона наших клиентов взяли льготную ипотеку на рекордную сумму в 1 трлн рублей. А с этого года государство сделало условия по ряду таких программ еще более привлекательными. «Господдержка» продлена до 1 июля 2024 года, а «Семейная ипотека» теперь распространяется на семьи с двумя и более детьми до 18 лет, - сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

По подсчетам аналитиков Домклик, абсолютным лидером стала программа «Господдержка»: за год жители оформили 151 тысяч кредитов. «Семейную ипотеку» взяли 77 тысяч семей. По «Дальневосточной ипотеке» банк выдал 19 тысяч кредитов. Востребованной была также «Ипотека для IT» - банк выдал 2,4 тысячи кредитов.