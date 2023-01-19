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НовостиОбщество19 января 2023 18:05

В Самаре продолжают разыскивать пропавшую 17-летнюю девушку

Она ушла из дома 18 января 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители продолжают разыскивать девушку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители продолжают разыскивать девушку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре правоохранители и волонтеры продолжают розыск несовершеннолетней девочки. Юлия ушлая из дома 18 января 2023 года.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 17-летняя девушка ушла из дома по улице Литвинова и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, прямые русые волосы, зелено-карие глаза. Была одета в светло-зеленую куртку, темно-зеленый флисовый костюм, серую шапку и черные ботинки.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении девушки, просят обратиться в отделение полиции по номеру 102. Правоохранители продолжают разыскивать девушку.

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