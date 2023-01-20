В Самарской области сотрудники больницы выезжают к пациентам на 13 новых автомобилях

Обновление автопарка учреждений здравоохранения региона продолжится и в этом году. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области 13 новых автомобилей Lada Granta помогают специалистам Безенчукской ЦРК оперативно оказывать медицинскую помощь жителям, доставлять лекарства и транспортировать маломобильных пациентов в подразделения.

— Проведена полная замена автопарка во взрослом и в детском поликлинических отделениях. Число машин, которые работают на вызовах, увеличилось в два раза. Благодаря этому сократилось время ожидания врача на дому, — рассказали в минздраве Самарской области.

Транспортные средства используются для выезда в отдаленные населенные пункты района, на предприятия и в организации, а также в места культурно-массовых мероприятий для проведения диспансеризации, вакцинации и флюорографических исследований.

Обновление автопарка учреждений здравоохранения региона продолжится и в этом году. Всего планируется приобрести 131 автомобиль для оснащения 40 медицинских организаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.