В Самаре вор-рецидивист обчистил оставленные в автосервисе иномарки

Выяснилось, что ранее самарец уже был судим за кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 24-летний мужчина попался на краже автомагнитол из автомобилей. Самарец не только забирал технику, но и наносил повреждения машинам. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Преступления были совершены ранним утром около автосервиса на ул. Авроры. Владельцы припарковали автомобили рядом с мастерской, где они остались без присмотра. Их заметил подозреваемый. Мужчина был пьян и решил обчистить автомобили. С помощью кирпича он разбил стекло, залез в салон и вытащил автомагнитолы. От действий злоумышленника пострадали Lexus и Fiat.

Когда в дело вмешались полицейские, выяснилось, что все действия преступника попали на камеру видеонаблюдения. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что 24-летний самарец уже знаком оперативникам – ранее он был неоднократно судим за кражи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ближайшее время он вновь предстанет перед судом. Владелец Fiat уже получил свою магнитолу, поиски остального имущества продолжаются.

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