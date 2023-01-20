С сексуальной агрессией на работы сталкивались и мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос SuperJob показал, что в Самаре женщины стали чаще жаловаться на сексуальные домогательства со стороны коллег – харассментом.

Согласно данным сервиса, случаи участились после пандемии коронавируса. Так, 2,5 года назад во время повсеместного распространения удаленной работы харассмента в трудовых коллективах было меньше.

С сексуальными домогательствами со стороны начальства сталкивались 7% самарцев, а со стороны коллег – 11%. Оказалось 9% женщин пострадали от приставаний со стороны руководства и 14% – со стороны сослуживцев.

С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 5 и 7% соответственно. В опросе участвовали представители экономически активного населения Самары с опытом работы.

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