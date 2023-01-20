Хромой мужчина попался на серии краж из частных домов и ТЦ в Самарской области

Преступления совершались в течение двух лет, после чего злоумышленник все же был задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе полицейские раскрыли кражу из частного дома во время расследования другого уголовного дела. После установления личности преступника выяснилось, что он причастен к нескольким эпизодам имущественных преступлений. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Первая кража была совершена в июне 2021 года. 61-летняя женщина сообщила, что из ее дома пропали стройматериалы. Оперативники выяснили, что злоумышленник проник в дом, взломав дверь. Выйти на след подозреваемого удалось в январе 2023 года. На этот раз неизвестный украл бытовые приборы из торгового центра – и попал на камеру видеонаблюдения.

Во время просмотра записи оперативники установили, что у мужчины имеется характерная особенность – он хромает. Прибыв по адресу подозреваемого, они заметили входную дверь, которая была похожа на пропавшую в 2021 году. Дверь не была установлена и все еще находилась в упаковке. Владелец дома при этом заметно нервничал.

Во время допроса 43-летний мужчина во всем сознался. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Все имущество вернули владельцам.

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