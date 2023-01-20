Школьная учительница перевела мошенникам более 3,4 миллионов рублей в Самарской области

Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области 59-летняя местная жительница, которая работает школьной учительницей, перевела мошенникам более 3,434 миллионов рублей.

— В течение двух дней женщине на телефон звонил незнакомец, он представлялся сотрудником правоохранительных органов и убеждал, что мошенники на ее имя оформляют кредиты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства и не стать соучастником, собеседник рекомендовал самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный" счет. Женщина поверила лже-специалисту и выполнила все требуемые от нее действия.

Жительница Отрадного ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные звонившим расчетные счета. Спустя время она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

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