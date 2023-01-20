В Самаре доцента вуза задержали по подозрению в даче взятки полицейскому

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доцент одного из самарских вузов оказался в центре скандала. Мужчина пытался дать взятку полицейскому, но был задержан и стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в январе текущего года. Оперуполномоченный подразделения экономической безопасности и преподаватель находились на парковке около дома на улице Галактионовской в Самаре. Там 38-летний доцент передал оперативнику 200 тысяч рублей. За эту сумму он просил не проводить в отношении него проверку по факту проставления зачетов за деньги.

Однако полицейский от взятки отказался. Вместо этого он сообщил о предложении доцента своему руководителю. Преподавателя задержали.

Сейчас в отношении сотрудника вуза возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере». Расследование продолжается.

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