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НовостиОбщество20 января 2023 5:41

Строительство детского сада на 240 мест в Промышленном районе Самары завершится в 2023 году

Внешний контур готов практически на 98%
Ирина СИНЕГУБОВА
Специалисты уже заложили фундамент и основания, возвели каркас.

Специалисты уже заложили фундамент и основания, возвели каркас.

Фото: администрация Самары

По нацпроекту «Демография» в Промышленном районе Самары идет строительство детского сада. Он расположен в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской.

— Внутри будет лифт, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. Для каждой группы оборудуют свою прогулочную зону, — рассказали в администрации Самары.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест, 80 из которых предусмотрены для малышей в возрасте до трех лет. Специалисты уже заложили фундамент и основания, возвели каркас.

Сейчас ведется возведение наружных и внутренних кирпичных стен, а монтаж ограждающих конструкций находится на завершающем этапе. Внешний контур готов практически на 98%. Далее будут установлены окна и витражи. А после включения отопления и недельного прогрева строители приступят к работам по электрике и отделке.

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