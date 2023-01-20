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НовостиОбщество20 января 2023 5:59

Самарская область снова вошла в топ-10 национального туристического рейтинга

Регион второй год подряд находится выше десятой строчки рейтинга
Ирина СИНЕГУБОВА
Пять лет назад Самарская область занимала 23 место.

Пять лет назад Самарская область занимала 23 место.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в восьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный туризму. Регион второй год подряд входит в топ-10.

— Составители рейтинга оценили динамику развития внутреннего и въездного туризма, количество объектов размещения и число туристов, вклад туризма в экономику региона, а также развитие санаторно-курортной отрасли, — рассказали в региональном правительстве.

Пять лет назад Самарская область занимала 23 место. Регион является одним из 18 участников проекта «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках него организуются бесплатные поездки для учащихся 5-9 классов.

В этом году регион привлек более 470 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Также туристические возможности Самарской области презентовали на шести международных выставках. А проект «Поехали!» продвигает внутренний туризм среди жителей и гостей региона.

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