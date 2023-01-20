Самарская область снова вошла в топ-10 национального туристического рейтинга

Пять лет назад Самарская область занимала 23 место. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вошла в восьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный туризму. Регион второй год подряд входит в топ-10.

— Составители рейтинга оценили динамику развития внутреннего и въездного туризма, количество объектов размещения и число туристов, вклад туризма в экономику региона, а также развитие санаторно-курортной отрасли, — рассказали в региональном правительстве.

Пять лет назад Самарская область занимала 23 место. Регион является одним из 18 участников проекта «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках него организуются бесплатные поездки для учащихся 5-9 классов.

В этом году регион привлек более 470 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Также туристические возможности Самарской области презентовали на шести международных выставках. А проект «Поехали!» продвигает внутренний туризм среди жителей и гостей региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.