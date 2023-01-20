Самарцев приглашают на вечер хореографии Игоря Чернышева «Гусарская баллада. Дивертисмент»

Вечер хореографии Игоря Чернышева пройдет в театре оперы и балета 1 февраля 2023 года / Фото: САТОБ

Жителей Самары приглашают на вечер хореографии Игоря Чернышева «Гусарская баллада. Дивертисмент» (6+). Он пройдет в среду, 1 февраля 2023 года, в театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.

Худрук самарского балета Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева - самого креативного балетмейстера в истории самарского театра. В первом отделении зрители увидят сюиту из балета «Гусарская баллада». Это история о приключениях Шурочки Азаровой, которая переоделась в мундир корнета и отправилась на войну, где нашла любовь.

Во втором отделении будут представлены номера и сцены из балетов «Золушка», «Спартак», «Маленький принц», «Поэма двух сердец», «Антоний и Клеопатра» и «Щелкунчик». Подробнее узнать о вечере хореографии Игоря Чернышева можно здесь.

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