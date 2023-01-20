В Самарской области пройдут рейды ГИБДД 20-22 января 2023 года

В мероприятиях задействуют максимальное количество личного состава. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На предстоящих выходных 20-22 января 2023 года в Самарской области пройдут традиционные рейды ГИБДД. Мероприятия затронут все муниципалитеты губернии. В них задействуют максимальное количество личного состава, в том числе – руководящего.

– Особое внимание будет уделено автомобилистам, севшим за руль в состоянии опьянения. Таким водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские напоминают, что повторное вождение в пьяном виде карается уголовным наказанием. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Помимо этого, нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

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