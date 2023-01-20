Пять женщин пострадали в аварии с большегрузом в Самарской области 19 января

С места происшествия женщин госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 19 января, в 09:55 в Сергиевском районе Самарской области 49-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra врезалась в МАN TGS, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

— Автомобилистка ехала по дороге М-5 «Урал» в сторону Самары. На 1085 км данной автодороги, она завершала обгон и нарушила боковой интервал, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Транспортное средство столкнулось с движущимся в попутном направлении большегрузом МАN TGS, за рулем которого находился 51-летний водитель, съехало в правый кювет по ходу движения и опрокинулось.

В ДТП пострадало пять женщин. С места происшествия в медицинское учреждение доставили водителя легкового автомобиля и четыре женщины-пассажира: 48-летнюю, 35-летнюю, 33-летнюю и 53-летнюю.

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