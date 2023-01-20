В Самарской области водитель Volkswagen Polo съехал в кювет и врезался в дерево

Пассажирку с места происшествия доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 19 января, в 07:05 в Ставропольском районе Самарской области 38-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo съехал в кювет и врезался в дерево.

— Мужчина ехал по дороге, примыкающей к поселку Прибрежный, в сторону автодороги М-5 «Урал». В пути следования, он не справился с рулевым управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль съехал в кювет слева по ходу своего движения и наехал на дерево. В ДТП пострадала 39-летняя женщина. Пассажирку с места происшествия доставили в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Всего 19 января на территории Самарской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали 8 человек, и выявлено 660 нарушений ПДД.

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