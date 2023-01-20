В Самарской области продолжают искать пропавшую без вести пенсионерку

Галину С. ищут полицейские и волонтеры. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области продолжаются поиски 74-летней Галины С. Женщина пропала 1 июня 2021 года. Около 20:00 она ушла из своего дома на улице Неверова в городе Похвистнево и до сих пор не вернулась. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным.

– Ориентировка с приметами женщины направлена в службы и подразделения самарской полиции и волонтерам. Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Жителей просят оказать содействие в поиске женщины. Галине С. на вид 72 года, ее рост 160 сантиметров. У женщины среднее телосложение, прямоугольное бледное лицо, дугообразные брови, серые глаза, вогнутый средний нос и длинные прямые седые волосы.

В момент исчезновения пенсионерка была одета в зеленый халат с узорами в виде цветов и белые шлепанцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, 8(84656)2-34-69, 102. Конфиденциальность гарантируется.

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