Самара вошла в ТОП-3 самых доступных для туристов направлений февраля

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Самарские отели вошли в число наиболее доступных вариантов для путешествий в последние зимние месяцы. Средняя цена размещения в Самаре сейчас составляет 3 400 рублей.

С 9 января и до конца месяца стоимость проживания в российских отелях в среднем на 16% ниже, чем в период новогодних каникул, и составляет 4 300 рублей за сутки. Но в феврале средние цены на номера снова подрастут – повышение уже сейчас составляет 11% к январю, что можно объяснить длинными февральскими выходными и спросом на поездки по России.

Самара вошла в тройку городов, где во второй половине января и феврале проживание обходится дешевле всего. В конце января средняя цена за номер составляет 3 400 рублей в сутки, на 20% ниже, чем в среднем по России. На февраль средняя стоимость бронирования в Самаре сейчас – 2 700 рублей в сутки, но ближе к датам заезда цены традиционно могут подрасти. Также в список городов для недорогих путешествий в феврале вместе с Самарой вошли Уфа и Краснодар.

Что касается других направлений, сильнее всего в денежном выражении в январе упала стоимость отелей на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани - экономия здесь в среднем составит от двух до четырех тысяч рублей в сутки. В процентном соотношении сильнее всего в январе снизились цены на проживание в Ярославле (-40% к новогоднему сезону), Сочи (-36%), Адлере (-33%) и популярных у самарцев для коротких путешествий Казани (-32%) и Нижнем Новгороде (-30%).

Тенденция снижения цены на отели после окончания каникул характерна не для всех регионов страны. В некоторых городах, например, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде, проживание в гостиницах и отелях было дешевле в праздничные дни на 7-28%. Такая динамика характерна для городов, в значительной степени ориентированных на бизнес-поездки.

Как показала аналитика, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездочный отель после праздников составляет примерно 2 800 рублей в сутки. В то же время разница в средней цене за ночь во время и после праздников в отелях с рейтингом «две звезды» составляет всего 500 рублей.

Методика

В исследовании учитывались данные по 20 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Исследовались и сопоставлялись цены на отели в трех периодах: с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; с 9 по 31 января 2023 года и с 1 по 28 февраля 2023 года. Статистика по текущим ценам приведена на 18 января 2023 года.

Справка

МТС Travel — дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик» (бренд Bronevik.com).