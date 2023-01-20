Жительница Самары не пускала еще одного собственника проживать в 6-комнатной квартире

В конечном итоге женщина передала ключи владельцу доли. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Судебные приставы Ленинского района Самары убедили женщину передать ключи от шестикомнатной квартиры мужчине, который является владельцем доли.

— Женщина отказывалась впускать собственника в квартиру и предоставлять от нее дубликаты ключей. Она сменила входную дверь, надеясь, что избавится от претендующего на часть жилплощади, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Мужчина понял, что в квартиру его пускать не собираются и обратился в суд, который обязал женщину не препятствовать нахождению еще одного собственника на жилплощади.

С нее взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Тогда женщина передала ключи владельцу доли и пообещала больше не мешать его проживанию в квартире.

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