В обсуждении приняли участие глава Кинеля, депутат Александр Живайкин, общественники и активисты / Фото: "Единая Россия"

В Кинеле обсудили выполнение Народной программы партии «Единая Россия». Участниками встречи стали глава города Александр Прокудин, депутат округа Александр Живайкин, общественники и активисты.

Большинство наказов жителей Кинеля, которые вошли в народную программу, связаны с ремонтом и отсыпкой дорог, содержанием МКД, благоустройством дворов, работами по уличному освещению. Еще часть — с капитальным строительством, обустройством контейнерных площадок и созданием детских игровых зон.

По словам Александра Прокудина, в последнее время облик города заметно изменился. Позитивные перемены происходят благодаря реализации нацпроектов и партийной поддержке. Так, в городе полностью выполнили показатели по переселению людей из аварийных домов, ввели рекордное количество жилья — 58,8 тысячи кв. м, благоустроили 6 общественных пространств и 7 дворов. Кроме того, были закуплены 14 квартир для детей-сирот и предоставлены 32 земельных участка многодетным семьям.

— В 2022 году поручения жителей Самарской области были исполнены на 27%. Это даже выше, чем в среднем по стране. При работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин

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