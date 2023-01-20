Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 7:47

В Кинеле обсудили выполнение Народной программы

Большинство наказов жителей города связаны с ремонтом дорог, содержанием домов и благоустройством дворов
Илона МАЙСКАЯ
В обсуждении приняли участие глава Кинеля, депутат Александр Живайкин, общественники и активисты / Фото: "Единая Россия"

В обсуждении приняли участие глава Кинеля, депутат Александр Живайкин, общественники и активисты / Фото: "Единая Россия"

В Кинеле обсудили выполнение Народной программы партии «Единая Россия». Участниками встречи стали глава города Александр Прокудин, депутат округа Александр Живайкин, общественники и активисты.

Большинство наказов жителей Кинеля, которые вошли в народную программу, связаны с ремонтом и отсыпкой дорог, содержанием МКД, благоустройством дворов, работами по уличному освещению. Еще часть — с капитальным строительством, обустройством контейнерных площадок и созданием детских игровых зон.

По словам Александра Прокудина, в последнее время облик города заметно изменился. Позитивные перемены происходят благодаря реализации нацпроектов и партийной поддержке. Так, в городе полностью выполнили показатели по переселению людей из аварийных домов, ввели рекордное количество жилья — 58,8 тысячи кв. м, благоустроили 6 общественных пространств и 7 дворов. Кроме того, были закуплены 14 квартир для детей-сирот и предоставлены 32 земельных участка многодетным семьям.

— В 2022 году поручения жителей Самарской области были исполнены на 27%. Это даже выше, чем в среднем по стране. При работе над бюджетом 2023 года фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал