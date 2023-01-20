Недобросовестный поставщик оставил школу в Южном городе без сухофруктов

"Золотой Феникс" сорвал контракт почти на 300 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области еще одна фирма попала в «черный список» поставщиков. Речь идет о компании «Золотой Феникс», которая оставила школу в Южном городе без сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, в октябре 2022 года ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожный заключило контракт с ООО «Золотой Феникс» на сумму в 298,3 тысячи рублей. Компания должна была поставить в учебное заведение сухофрукты. Однако она так и не исполнила свои обязательства в полном объеме.

Образовательный центр расторг контракт с организацией, а затем обратился в антимонопольную службу. Представители учебного заведения потребовали включить «Золотой Феникс» в реестр недобросовестных поставщиков. Требование было удовлетворено. Компанию отправили в «черный список» на два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал