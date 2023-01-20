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НовостиОбщество20 января 2023 8:17

Недобросовестный поставщик оставил школу в Южном городе без сухофруктов

Компанию на два года отправили в «черный список»
Анастасия ФИЛАТОВА
"Золотой Феникс" сорвал контракт почти на 300 тысяч рублей

"Золотой Феникс" сорвал контракт почти на 300 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области еще одна фирма попала в «черный список» поставщиков. Речь идет о компании «Золотой Феникс», которая оставила школу в Южном городе без сухофруктов. Об этом сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

По данным ведомства, в октябре 2022 года ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожный заключило контракт с ООО «Золотой Феникс» на сумму в 298,3 тысячи рублей. Компания должна была поставить в учебное заведение сухофрукты. Однако она так и не исполнила свои обязательства в полном объеме.

Образовательный центр расторг контракт с организацией, а затем обратился в антимонопольную службу. Представители учебного заведения потребовали включить «Золотой Феникс» в реестр недобросовестных поставщиков. Требование было удовлетворено. Компанию отправили в «черный список» на два года.

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