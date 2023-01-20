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НовостиОбщество20 января 2023 8:37

К системе холодного водоснабжения не подключены более 2 тысяч домов Самары

В городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация
Ирина СИНЕГУБОВА
Было разработано три варианта ускоренной реализации программы.

Было разработано три варианта ускоренной реализации программы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре количество жилых домов, которые не подключены к системе холодного водоснабжения, составляет 2447. Это обсуждалось на совещании в региональном правительстве под руководством Виктора Кудряшова.

В городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация. Сейчас число действующих водоразборных колонок в областном центре составляет 350. Реализуемые программы предполагают подключение частных домов к современным инженерным коммуникациям.

Председатель правительства области отметил необходимость в разы ускорить темпы работ и завершить исполнение программы не за пять лет, а за один-два года. По его поручению было разработано три варианта ускоренной реализации программы, их представили на совещании.

Они предусматривают продолжение реализации проекта «Вода с улицы – в дом» с компенсацией части расходов льготным категориям граждан, строительство наружных сетей водоснабжения до домовладений за счет бюджетных средств или строительство уличной сети водоснабжения за счет бюджетных средств без присоединения.

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