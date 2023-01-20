В семи населенных пунктах Самарской области появятся освещение и тротуары в 2023 году

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта Фото: правительство Самарской области

В 2023 году в Самарской области будут выполнены дорожные работы в семи населенных пунктах. Дороги отремонтируют, установят освещение и оборудуют тротуар. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы запланированы на следующих участках: дорога «Самара - Волгоград» – Новокуйбышевск 1 (участок км 0+000 - км 1+800 д. Воскресенка); «Сергиевск - Челно-Вершины» – Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района» (участок км 0 - км 28+750 д. Новое Фейзуллово); «Самара – Бугуруслан – Кинель-Черкассы» (участок км 0+000 - км 4+592 Кинель-Черкассы); «Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пестравка (участок км 31+000 - км 36+000 Красноармейское); «Похвистнево – Сосновка – Урал» (участок км 9 -км 24+320 п. Лесной, с. Большое Микушкино, д.Малое Микушкино).

Всего в текущем году в рамках нацпроекта планируется обновить 79 дорог общей протяженностью 223,65 км.

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