Самарская область станет участником проекта «Моя карьера с «Единой Россией»

Проект, направленный на борьбу с безработицей, стартует по всей стране / Фото: Единая Россия

Проект «Моя карьера с «Единой Россией», который в пилотном варианте запустили в пяти регионах 1 сентября 2022 года, выходит на новый уровень. Теперь он стартует по всей стране, в том числе в Самарской области.

Основная задача проекта — предотвращение безработицы и помощь жителям регионов в трудоустройстве. В рамках него будут проходить ярмарки вакансий и профессиональные. Кроме того, соискателей ждут встречи с сотрудниками служб занятости, которые дадут советы по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

По данным министерства труда и занятости Самарской области, с начала 2022 года количество безработных снизилось на 30%, а уровень безработицы — до 0,6%. Это рекордно низкие показатели с 1993 года. Уровень трудоустройства людей, ищущих работу, возрос до 72%.

— Особое внимание уделяется трудоустройству людей с ОВЗ. С начала 2022 года при содействии органов службы занятости работу получили 1093 человека. Доля работающих инвалидов составляет 27,6%. Самарская область находится на 2 месте по этому показателю среди регионов ПФО и на 11-м — по России, — отметил зампредседятеля комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, ИТ и связи в Самарской губернской думе Роман Балтер.

Депутат уверен, что проект «Моя карьера с «Единой Россией» позволит вывести все эти показатели на новый уровень.

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