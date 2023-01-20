В Самаре скончался председатель Совета ветеранов областного ГУ МЧС Николай Солдатов

Николаю Солдатову было 80 лет. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 19 января 2023 года, скончался председатель Совета ветеранов ГУ МЧС по Самарской области Николай Солдатов. Он ушел на 81 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Личный состав ГУ МЧС по Самарской области выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Лаврентьевича. Светлая память о нашем коллеге, уважаемом ветеране и офицере навсегда останется в наших сердцах, – поделились в региональном ГУ МЧС.

Николай Солдатов – генерал-майор в отставке. Он окончил летное училище, в свое время был командиром морской ракетоносной авиационной дивизии. Ветеран является заслуженным летчиком СССР, имеет 20 ведомственных наград и два ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й и 2-й степеней.

Николай Солдатов возглавил Совет ветеранов при областном ГУ МЧС в 2014 году. За время работы он наладил работу со многими ветеранскими организациями, выстроил взаимодействие с молодыми сотрудниками.

– Николай Лаврентьевич олицетворял собой лучшие качества русского офицера – беззаветную преданность Родине, честность, справедливость, настойчивость, твердость характера, принципиальность и высокий профессионализм, – отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Прощание с Николаем Солдатовым состоится 21 января 2023 года с 09.00 до 10.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7).

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