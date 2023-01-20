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НовостиОбщество20 января 2023 9:03

В Самаре скончался председатель Совета ветеранов областного ГУ МЧС Николай Солдатов

Ветеран ушел из жизни 19 января 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Николаю Солдатову было 80 лет.

Николаю Солдатову было 80 лет.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 19 января 2023 года, скончался председатель Совета ветеранов ГУ МЧС по Самарской области Николай Солдатов. Он ушел на 81 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Личный состав ГУ МЧС по Самарской области выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Лаврентьевича. Светлая память о нашем коллеге, уважаемом ветеране и офицере навсегда останется в наших сердцах, – поделились в региональном ГУ МЧС.

Николай Солдатов – генерал-майор в отставке. Он окончил летное училище, в свое время был командиром морской ракетоносной авиационной дивизии. Ветеран является заслуженным летчиком СССР, имеет 20 ведомственных наград и два ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й и 2-й степеней.

Николай Солдатов возглавил Совет ветеранов при областном ГУ МЧС в 2014 году. За время работы он наладил работу со многими ветеранскими организациями, выстроил взаимодействие с молодыми сотрудниками.

– Николай Лаврентьевич олицетворял собой лучшие качества русского офицера – беззаветную преданность Родине, честность, справедливость, настойчивость, твердость характера, принципиальность и высокий профессионализм, – отмечают в ГУ МЧС по Самарской области.

Прощание с Николаем Солдатовым состоится 21 января 2023 года с 09.00 до 10.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона (г. Самара, ул. Шостаковича, д. 7).

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