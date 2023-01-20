В Новокуйбышевске 20 января 2023 года произошел пожар у филиала СамГТУ

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в пятницу, 20 января 2023 года, в Новокуйбышевске произошел пожар. Возгорание было замечено у здания филиала СамГТУ и центральной библиотеки. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

– Было слышно три хлопка, а потом заметили дым. Может, баллоны в гараж взорвались, – предполагали горожане.

Происшествие прокомментировали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, пожар произошел на улице Чернышевского, 11 «А». Сообщение о ЧП поступило на пульт в 11:44. Прибывшие на место пожарные выяснили, что на площади 150 квадратных метров горят гаражи.

В 12:14 пожар был локализован. Работа на месте происшествия продолжается.

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