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НовостиЗдоровье20 января 2023 9:49

В Самарской области 182 жителя заболели коронавирусом 20 января 2023 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 27 человек
Ирина СИНЕГУБОВА
Победить болезнь и излечиться удалось 211 жителям региона.

Победить болезнь и излечиться удалось 211 жителям региона.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 20 января 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 182 случая коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 211 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 27 человек, один житель региона скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено незначительно меньше заболевших. Вчера, 19 января 2023 года, в Самарской области 185 человек заболели коронавирусом.

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