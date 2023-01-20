В Самарской области кредиты на образование чаще всего берут для учебы в мединституте «Реавиз»

В Самарской области наиболее часто кредиты на образование в Сбербанке берут для обучения в Медицинском институте «Реавиз» – 5,6% от всех образовательных кредитов, которые оформляются в Поволжье. Также в ТОП-З самарских вузов входит Самарский государственный технический университет (4,8%) и Самарский национальный исследовательский университет имени Академика С.П. Королева (4,1%).

Всего в регионе с января по ноябрь 2022 года клиенты банка оформили образовательных кредитов на общую сумму более 106,8 млн рублей, что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, а их количество выросло более чем в 1,7 раз. Наиболее часто такие кредиты в 2022 году оформляли молодые люди от 14 до 25 лет – 81%.

- Кредит на образование позволяет абитуриентам выбирать вуз и будущую специальность без привязки к своим финансовым возможностям и списку доступных бюджетных мест в учебных заведениях. Процентная ставка по этой программе значительно ниже рыночной, при этом увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств. Поэтому студенты в процессе обучения могут спокойно погрузиться в учебный процесс и постепенно планировать свои дальнейшие расходы, - сообщила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Оформить кредит на образование могут абитуриенты и студенты вузов, имеющих государственную аккредитацию, начиная с 14 лет. Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Кроме того, кредит можно оформить для оплаты как всего срока обучения, так и определенного периода. Для оформления кредита не требуется подтверждать платежеспособность, предоставлять залог или поручительство.