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НовостиОбщество20 января 2023 10:27

В Самаре экономист может зарабатывать до 95 тысяч рублей в месяц

Чаще всего эту работу выбирают женщины с высшим образованием
Ирина СИНЕГУБОВА
Зарплату от 35 до 40 тысяч рублей готовы платить сотруднику с неполным высшим экономическим образованием.

Зарплату от 35 до 40 тысяч рублей готовы платить сотруднику с неполным высшим экономическим образованием.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob экономист в Самаре может зарабатывать до 95 тысяч рублей в месяц.

Зарплату от 35 до 40 тысяч рублей готовы платить сотруднику с неполным высшим экономическим образованием, а также знанием основ бухгалтерского и налогового учета. От 40 до 45 тысяч обещают работникам со знаниями основ планирования и бюджетирования, навыками расчета экономических показателей и опытом работы от одного года.

А вот соискателям с высшим экономическим образованием предлагают уже от 45 до 68 тысяч рублей. При этом необходим опытом работы с ERP-системами, составления бюджета компании и экспертизы инвестпроектов, а также стажем от 2-х лет.

На самую высокую зарплату от 68 до 95 тысяч рублей могут претендовать кандидаты с опытом работы в компании с численностью персонала от тысячи человек и стажем от 5 лет. Среднестатистический портрет соискателя в Самаре представляет собой женщина в возрасте 38 лет с высшим образованием.

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