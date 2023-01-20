Эксперты назвали цены на самые популярные услуги в Самаре

В областной столице вырос спрос на услуги красоты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в прошлом году местные жители стали активно пользоваться услугами специалистов. Эксперты назвали цены на самые востребованные работы.

По данным сервиса Авито Услуги, горожане все чаще стали вызывать мастеров по ремонту и ходить на бьюти-процедуры. Спрос на услуги в сфере красоты и здоровья вырос на 44%. Объявлений в этот период стало больше на 34%. При этом, востребованность на мастеров по маникюру и педикюру выросла на 41% за прошедший год. Средняя цена составила 1000 рублей.

Также самарцы активно пользовались услугами мастеров по ремонту. В 2022 году объявлений стало больше на 34%, а спрос на установку натяжных потолков повысился на 103%. Специалисты отмечают, что стоимость укладки паркета, ламината или другого покрытия – от 250 рублей за кв.м. А услуга плиточника и маляра – от 900 и 200 рублей соответственно.

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