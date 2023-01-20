Самарским экспортерам рассказали, какие продукты РЭЦ помогут выйти на новые рынки

Семинар провели представители Российского экспортного центра и Торгово-промышленной палаты региона / Фото: samara.tpprf.ru

В Самарской области прошел круглый стол на тему «Поддержка внешнеторговой деятельности в современных условиях». В качестве экспертов выступили представители Российского экспортного центра (РЭЦ) и Торгово-промышленной палаты региона (ТПП), а в качестве участников — самарские производители продукции АПК и производственные предприятия-экспортеры.

На онлайн-семинаре предпринимателям рассказали, кто и как может пользоваться инструментами господдержки и как институты развития помогают компаниям выйти на новые рынки. Также представители РЭЦ рассказали о преимуществах продуктов страхования и о том, как устроен сервис «Профессионалы экспорта» на платформе «Мой экспорт».

Отметим, в самарские предприятия экспортируют товары и услуги в самых разных сферах деятельности. С выходом на внешний рынок малому и среднему бизнесу помогает региональный центр поддержки экспорта. В 2022 году при его содействии самарские компании заключили экспортные контракты на общую сумму 2,8 млрд рублей.

— Мы помогаем представителям МСП с поиском зарубежных партнеров, переводом материалов на иностранные языки, организуем участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Продукция Самарской области интересна за рубежом, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Он отметил, что регион продолжит помогать местным компаниям в этом направлении, используя собственные инструменты поддержки и возможности РЭЦ.

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