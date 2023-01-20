Выставка известного фотографа оттепели Лагранжа откроется в самарском музее имени Алабина

Зрители смогут стать свидетелем перемен советской, а затем и российской жизни. Фото: минкульт Самарской области

В рамках региональной программы Галерея Люмьер и Фонд Still Art представляют ретроспективу автора, чье творчество стало олицетворением «оттепельных» 60-х. Выставка работ Владимира Лагранжа откроется 26 января в 19:00 в музее имени Алабина.

— Более ста работ автора, начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, позволят зрителю уловить перемены в настроениях сменяющих друг друга периодов истории. Они стали признанной классикой советского искусства, — рассказали в минкульте Самарской области.

Выставка охватила около сорока лет творчества Лагранжа и отразила развитие автора, влияние времени на его стиль, подачу и темы. Лагранж создавал портрет эпохи с атмосферой свободы, романтикой молодости и беспечностью детства.

Зрители смогут стать свидетелем перемен советской, а затем и российской жизни. Цена билета для взрослого составляет 300 рублей, а для студентов и пенсионеров – 100 рублей.

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