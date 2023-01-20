В Самаре иностранец получил срок за финансирование террористической организации

Мужчина был задержан летом 2022 года. Фото: УФСБ по Самарской области

Центральный окружной военный суд вынес приговор выходцу из Центрально-Азиатского региона. Мужчина был признан виновным в содействии террористической деятельности. Информацию сообщили в УФСБ по Самарской области.

Выяснилось, что осужденный являлся сторонником радикального ислама. Он регулярно спонсировал международные террористические организации «Катиба Таухид валь-Джихад» и «Хайят Тахрир аш-Шам. Средства переводились на счета подконтрольных членов группировок.

В июле 2022 года ФСБ и ОМОН задержали мужчину на территории Самарской области. В отношении финансиста было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Центральный окружной военный суд приговорил его к 8 годам и 9 месяцам заключения. 2 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

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