Жители Самарской области оформили ипотеку в ВТБ на сумму свыше 11 млрд рублей

В прошлом году сохранялась высокая потребность граждан в ипотечных кредитах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году ВТБ предоставил клиентам Самарской области более 3,8 тысяч ипотечных кредитов на 11,4 млрд рублей. Средний чек по ипотеке в регионе по итогам 2022 года составил 3 млн рублей.

Два последних месяца прошлого года стали рекордными по объемам продаж. За ноябрь-декабрь жители региона оформили свыше 800 ипотечных кредитов на 2,5 млрд рублей. Высокий спрос в этот период связан с сезонным ростом активности и традиционными предложениями застройщиков, делавших скидки перед новогодними праздниками.

Каждая четвертая ипотечная сделка в 2022 году в регионе прошла по госпрограммам. Более половины льготных сделок пришлась на «Ипотеку с господдержкой-2020». По ней жители губернии оформили в банке 564 займа. Еще 420 жителей региона с детьми улучшили свои жилищные условия, воспользовавшись «семейной» ипотекой.

- В прошедшем году на рынке Самарской области сохранялась высокая потребность населения в ипотечных продуктах. Важную роль здесь играют программы государственного субсидирования, позволяющие приобрести жилье на льготных условиях, что является определяющим при покупке недвижимости в новостройках в текущих условиях. Несмотря на растущий спрос на строящееся жилье, кредиты на приобретение квартир на вторичном рынке по-прежнему составляют значительную долю в наших ипотечных продажах: с готовыми объектами банк в прошлом году провел в регионе порядка 65% сделок. Мы рассчитываем, что в этом году благодаря модернизации госпрограмм и дальнейшей цифровизации ипотечный сегмент продолжит активно развиваться, – комментирует управляющий банка в Самарской области Максим Папков.