В Самарской области планируют отремонтировать обходную дорогу села Кошки

Подрядчики расширят дорожное полотно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». В регионе планируют отремонтировать обходную дорогу села Кошки в 2023 году.

По информации пресс-службы правительства региона, ремонт проведут с 3-го по 9-й км. Специалисты усилят дорожную одежду, выполнят фрезерование покрытия, выровняют верхние слои и приведут в порядок железобетонные трубы. Помимо этого, подрядчик укрепить обочины, установит дорожные знаки, сигнальные столбики, разместить автобусные остановки и тротуары.

Обходная дорога обеспечивает транзитные грузопотоки в сторону Татарстана. В 2021 году в регионе начали формировать опорную сеть автомобильных дорог.

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