В Самаре программы по проведению воды в частные дома хотят завершить в течение двух лет

В настоящее время в Самаре к системе ХВС не подключены 2 447 домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили, как ускорить исполнение программ по подключению частных домов к централизованному водоснабжению. Завершить все работы планируют за один-два года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, с 2021 года ресурсники реализуют в Самаре две программы: «Вода с улицы — в дом» и «Удобства — в дом». Их цель — создание комфортных условий проживания для сотен горожан. В настоящее время, по данным властей, в областной столице насчитывается 350 действующих водоразборных колонок. Число домов, которые не подключены к системе ХВС, — 2 447.

По словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, проблема решается, но несистемно и точечно. Он отметил, что нужно ускорить темпы работ по подключению домов к централизованному водоснабжению — завершить все не за 5 лет, а за один-два года.

МинЖКХ Самарской области уже разработало три варианта ускоренного исполнения программы. Первый — продолжение проекта «Вода с улицы — в дом» с последующей компенсацией части расходов льготникам, второй — строительство наружных сетей до домов, третий — создание техвозможности для подключения домов путем создания уличной сети водоснабжения. Последние два варианта — за счет бюджетных средств. Виктор Кудряшов поручил сделать расчеты по каждому предложению. После этого необходимую сумму предусмотрят в областной казне.

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