ВТБ в Телеграме за первый день воспользовались 40 тысяч клиентов

Операции совершаются в несколько кликов. Фото: https://ru.freepik.com/author/drobotdean.

За первый день работы онлайн-банка в Телеграме новый сервис запустили 40 тысяч розничных клиентов банка. Это на треть больше, чем стандартный показатель работы чат-бота банка за целый месяц. Пользователи провели свыше 5 тысяч операций, половину из которых составили денежные переводы через СБП.

- В первый час после запуска онлайн-банка в Телеграме мы наблюдали ажиотажный интерес клиентов – пользователи запустили свыше 10 тысяч сессий. Общее число клиентов за первый день работы уже побило рекорд посещаемости чат-бота банка в мессенджере - ежемесячная аудитория чат-бота составляет в среднем 30 тысяч пользователей. Мы создали сервис с концепцией «банка в соседнем чате», что подразумевает доступ к самым необходимым финансовым операциям на каждый день, скорость которых в 2 раза быстрее, чем в привычных цифровых каналах. Все данные находятся исключительно в периметре банка и не передаются в мессенджер. В ближайшее время будем добавлять в сервис новые опции и возможности и активно адаптировать онлайн-банкинг для одной из самых популярных цифровых площадок страны, — отметил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Банк в Телеграме работает на основе верифицированного канала — чат-бота «Помощник ВТБ». Сейчас клиентам доступны просмотр баланса счетов и карт, оплата сотовой связи и переводы по номеру телефона через СБП. В течение года появится оплата по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между счетами и переводы себе с карты другого банка, а также пакетная оплата счетов. К концу года Телеграм-бот сможет проводить до 98% повседневных банковских операций.