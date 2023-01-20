Глава Самары посетила ТОСы Октябрьского района, которые помогают бойцам СВО

Самарские волонтеры изготавливают для бойцов блиндажные свечи и вяжут теплые носки Фото: администрация Самары

В пятницу, 20 января 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина посетила ТОС № 1 и 4 в Октябрьском районе. Активисты этих организаций оказывают помощь бойцам СВО. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в ТОС-1 запустили движение «Тепло солдату». В рамках него местные жители занимаются изготовлением блиндажных или окопных свечей, которые способны беспрерывно гореть около 6 часов, не задуваются ветром и не промокают. Посылки бойцам отправляют с помощью фонда «Звезда и Лира». В них не только блиндажные свечи, но еще и зажигалки, чай/кофе, сгущенка, сладости, нательное белье, перчатки, балаклавы, теплые стельки, перевязочный материал. Также самарцы передают тем, кто сейчас на передовой, письма и открытки со словами поддержки.

В ТОС-4 запустили проект «Творческая мастерская «Рукодельница». В рамках него жительницы микрорайона вяжут для бойцов СВО теплые носки. Также они осваивают пошив нательного белья. Готовые вещи активисты отдают в волонтерское объединение «Самбат».

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